Eso, consternada.

Ante el pertinaz ataque de buenismo de los que gobiernan, legislan, prevarican y/o aprovechan los dineros del Estado, que soy yo, para sobornar un potencial electorado que los encumbraría, pese a los derechos de los incolas y esforzados cotizantes de toda la vida.

Es el caso que mi pensión se desvaloriza indefinidamente año tras año, mientras suben los precios, los impuestos y las necesidades.

Si no hay dinero no lo hay para nada. Y tampoco para subvencionar a la morería (no sé si es políticamente correcto decirlo así pero tampoco me preocupa excesivamente) en detrimento de mis derechos adquiridos durante años de trabajo e inevitable cotización.

Desde aquí y con la esperanza de ser escuchada, invocó la sensatez de los que pueden tomar otras decisiones más acertadas y actuar en justicia respetando los derechos adquiridos durante largos años de cotización y recordar aquel título de Stefan Zweig La piedad peligrosa, que podría ser el caso: comprar votos potenciales podría salirnos muy, muy caro.