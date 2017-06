El Planeta España

Hoy iré a votar en el referéndum, el mismo día que se cumplen 50 años de las primeras elecciones de 1977. Hace tiempo que no voto, desde que vimos ganar a Pablo Iglesias con su nuevo partido PSOEMOS, ahora gobernando en coalición con el BEE (Bolivarianos Españoles Errejonistas) dejé de creer en la política.En los últimos años las consultas plebiscitarias han sido muy diversas. Exceptuando la que votaremos esta semana, la más importante fue en la que se preguntó vinculantemente si preferíamos una monarquía borbónica fascista o una república democrática. Lo que sorprendió es que a Irene Montero, nuestra presidenta de la Republica Plurinacional Española, la eligiese democráticamente Pablo Iglesias.Los nuevos ministerios tampoco despertaron demasiado interés. Los hermanos Garzón rápidamente hicieron cambios desde el Ministerio de Empleo Funcionario; los españoles pudimos elegir entre ser funcionarios, trabajar en hostelería o ser autónomos desempleados.

El Ministerio de Economía Revolucionaria impulsó la nueva moneda con la efigie de Lenin. Fue bien recibida, excepto en los países europeos donde no es aceptada. Más acertada fueron las decisiones del ministro Monedero en la cartera de Hacienda Igualitaria, los ricos se expatriaron a Francia y por fin pudimos repartir la miseria entre todos inaugurando la doctrina económica pobrista.Tenemos ministras prestigiosas como Ada Colau y su Ministerio de Okupación y Vivienda, Rita Maestre al cargo de Buena Educación o Anna Gabriel en Sanidad. Hemos avanzado mucho en el terreno de la igualdad de género con Mónica Oltra como ministra de Igualdad Feminazi. Ahora las mujeres deben obtener su certificado y autorización para aspectos tales como los hijos que quieran traer al mundo, la vestimenta que deben utilizar y el porcentaje de horas dedicado al cuidado de sus hijos.No existe apenas oposición al gobierno: el antiguó PSOE fue devorado por los podemitas y desde que el PP se refundó y cambió el nombre a Partido Podrido dejó de ofrecer una alternativa. Únicamente nos queda la esperanza de los liberales progresistas, cada día hay más revueltas en la calle para que el opositor Rivera salga del presidio político.Reconozco que me preocupé al ver a Gabriel Rufian como ministro de Cultura Simpson y al pacifista Otegui en la cartera de Interior y Fuerzas Armadas, aunque lo que me ha hecho decidir salir a votar ha sido escuchar las falacias de Junqueras como consejero del Ministerio de Historia. Nos cuentan que en el proceso de globalización mundial nos han expoliado y han maltratado nuestra identidad, la ONU nos roba.

Por si fuera poco según los datos que manejan los independentistas hay bases científicas que demuestran que en el pleistoceno España fue un planeta independiente de la Tierra. ¡Lo que faltaba!, ahora resulta que nuestro planeta es Pluriplanetario, un planeta de planetas.