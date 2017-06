Me mondo contigo Guardiola porque no entiendo tu alegría al ser seleccionado por España para jugar partidos internacionales y representar a tu país. Me viene a la memoria el que a mí más ilusión me hicieron las Olimpiadas de 1992 pudiste negarte a ir a la selección.

Me mondo contigo Guardiola porque aquel día 8 de agosto de 1992 yo llore al mismo tiempo que también tú lo hacías. Hasta esta semana yo he pensado que era de alegría y ahora descubro que era por la rabia de tener que haber hecho el favor a los españoles de haber ganado una medalla olímpica para Espańa. Por cierto encantada te daré mi dirección por si quieres hacerme llegar esa medalla que tanta rabia debe de darte cuando la miras.

Pudiste negarte cada vez que la selección española te convoco y te pudiste negar a cobrar todo el dinero español que ha entrado en tus bolsillos.

Me mondo contigo Guardiola porque también pudiste negarte a jugar la Copa del Rey muchas veces y tampoco lo hiciste.

Me mondo contigo Guardiola porque te han dado un documento carente de credibilidad redactado por fanáticos y tú vas y lo lees, en mi opinión ni siquiera lo lees bien y además no lo haces ni convencido, eres un teatrero, eso sí.

Me mondo contigo porque te crees que Cataluña es tuya y de tus amigos nacionalistas y no, Cataluña es mía también, de una madrileña, española, y a mucha honra.

Me mondo contigo porque hace tan solo unos meses tus dirigentes catalanes solicitaron dinero al Gobierno español y en su derecho estaban pues comunidad autónoma de España es. Entonces no te vi haciendo declaraciones para que no lo solicitasen.

Me mondo contigo Guardiola porque parece ser que desconoces y tu redactor de discurso también que Cataluña solicitó hace unos años el rescate de las autopistas españolas en Cataluña.

Me mondo contigo Guardiola porque mientras lees ese papel con letras que te han dado estás viviendo y educando a tus hijos fuera de Cataluña, España.

Me mondo contigo Guardiola porque cualquier referéndum que tú pidas y apoyes es ilegal según la constitución de España, mi país y el tuyo. El mismo país que te da el derecho a la libertad y a manifestarte libre y pacíficamente e incluso a que hagas el teatrito que te apetezca . ¿Estás dispuesto a encajar las consecuencias de llamar a un referéndum ilegal ?

En lo que si puedo estar contigo de acuerdo es que ser español es un tremendo honor y un sentimiento también, si tú no lo tienes te invito a pedir nacionalidad en cualquier país porque Cataluña será España siempre.

Cataluña es Espańa también, todos los Españoles tenemos derecho a decidir siempre y cuando sea legal y mientras tanto tenemos un artículo 155 en la Constitución, para aplicar, además aprovechó la ocasión para solicitar al gobierno de España que aplique.

Siento Guardiola haber tenido que decirte que Cataluńa es España también y así será siempre.

Pero lo que más siento es descubrir que uno de los mitos del deporte Español no se merece ninguna mención especial que se te haya hecho en su día y ojalá devolvieses cada una de ellas. Ya que tú no te sientes espańol.

Gracias a que tenemos grandes deportistas espańoles y orgullosos de serlo es por lo que el deporte español es un gran estandarte de nuestro país.