Los Corleone se reúnen en Tribeca

Coppola, Al pacino, De Niro, Keaton, Duvall, James Caan y Talia se han reunido en el festival de Tribeca para celebrar el 45 aniversario de El Padrino. En este film basado en una novela de Mario Puzo, Coppola la transformó en una obra maestra, que nos habla sobre el poder y la familia en un entorno mafioso y trágico. "Yo creo en América. América hizo mi fortuna, le he dado a mi hija una educación americana; le di libertad pero también la enseñe a no deshonrar a su familia". Con esta frase comienza este clásico, esta película de culto y una de las de mayor recaudación de la historia del cine.

El concepto de familia que Coppola quiso transmitir tuvo sus efectos, el espectador se identificó totalmente con ellos. Los personajes son tratados con los mismos problemas que pueda tener una familia corriente. Es un retrato realista de una organización criminal, que Coppola considera como una metáfora de América.

Otro de los aciertos del film fue rodearse de un equipo técnico y artístico que supo lo que el director tenía en mente y como quería mostrarlo; Gordon Willis en la fotografía, Dean Tavoularis como director artístico y Anna Hill en vestuario, supieron dar el ambiente de ese Nueva York de los años 40, no hay que olvidar tampoco esa Sicilia de donde parte la historia de los Corleone. En cuanto al equipo artístico la complicidad y el carácter de los personajes marcaron el sello de identidad del film.

Capítulo aparte merece la banda sonora diseñada por Nino Rota: "Para hacer la música de El Padrino Coppola me dió una óptima idea, me dijo que me atuviera a las situaciones e hiciera una música que recordara siempre el origen de los personajes protagonistas que son meridionales o Sicilianos".

"Un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre", como dijo don Vito Corleone a Johnny Fontane.