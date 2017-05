Asunta Basterra, lo que la verdad esconde

¿Quién era Asunta Basterra?

En realidad su nombre original era Yong Fang, de origen chino, tenía en el momento de su muerte 12 años, fue adoptada con apenas un año por la abogada Rosario Porto, y Alfonso Basterra de 51 años de edad. Tras un proceso de dos años, en junio del 2001 viajan a China para ir a buscar a Asunta, un bebé que se convierte en el primer chino prohijado en Santiago.

Ya desde muy pequeña se ve que Asunta que es una niña de altas capacidades. Asombra su lucidez, su inteligencia. Cursa estudios en el Pío XII y luego en el Rosalía de Castro, los mismos centros a los que había acudido su madre. Va a clases de francés, inglés y chino, y también a piano, violín y ballet. Esa pequeña hubiera sido lo que le hubiese dado la gana… Rosario Porto y Alfonso Basterra se separan el día de Reyes del año 2013 al descubrir Alfonso que su mujer le es infiel con un hombre casado. Aunque según los alrededores de la familia eso no impidió que Alfonso se desviviera por su hija, a veces, por la pequeña, pasaban noches los tres juntos, viendo películas, cenando juntos… que todo pareciera normal, aunque no era más que una parodia, en Junio de ese mismo año sin saber quién convence a quién, deciden acabar con la vida de su hija.

Las razones no se explican y en la calle vuelan las hipótesis. Les hubiese sido fácil "deshacerse de ella enviándola interna al extranjero", pues Rosario había heredado una importante cantidad de dinero y de propiedades, por lo que, de no soportarla, podría tenerla estudiando en cualquier lejano país. Pero no. Por alguna razón que se escapa de las leyes naturales, practican una serie de macabros ensayos con su hija durante tres meses, para luego darle una dosis casi mortal de Orfidal y asfixiarla, según las conclusiones del veredicto.

La compra de lorazepam y orfidal se hace habitual en Alfonso Basterra, la niña comienza incluso a sospechar que algo pasa, que sus padres la engañan metiéndole “polvos blancos” en la comida, como le contó a alguna de sus profesoras, comienza a faltar a clases, los padres dicen que se encuentra mal, algo extraño ocurre, ¿pero quién iba a pensar que una abogada y un periodista acomodados iban a hacer una atrocidad de semejante calibre con una niña? Y sobretodo, quién pensaría que unos seres que han querido adoptar porque se supone lo deseaban a una niña para que fuese su hija y tenerla a cuerpo de reina, años más tarde acabarían con ella de esta macabra manera. El 21 de septiembre de 2013 Asunta Basterra se tuvo que despedir de su vida de manera obligada, el mismo día que Rosario Porto hizo la magnífica actuación de llamar a familiares y denunciar la desaparición de su propia hija, tres días más tarde fue detenida.

Reconstrucción:

13:55 Asunta deja su casa. 14:00 Pasa ante la cámara de una sucursal bancaria, camino del piso de su padre, con quien va a comer; 17:21 Asunta pasa ante la misma cámara, de regreso al piso de su madre; 17:28 Pasa caminando también de vuelta Rosario Porto hacia su piso; 17:38 El móvil de Asunta, situado en el piso de su madre en Santiago, registra una conexión; 18:12 Rosario Porto vuelve a aparecer en otro foco entrando en el garaje de su vivienda; 18:18 La niña es vista por unos conocidos en compañía de su padre, Alfonso Basterra, en las proximidades de la vivienda de Porto 18:22 El coche conducido por Porto rodea una rotonda camino de Teo. A bordo se ven las figuras de ella y su hija; 19:29 La madre hace una conexión de datos de internet;19:00-20:00 Hora estimada de la muerte de Asunta según los forenses;20:47 El primer móvil del padre registra una conexión;20:53 A esa hora (aprox.) un vecino saluda a Porto, en coche, pero no ve a la niña.

21:00 El padre aparece en las cámaras pasando una y otra vez, hasta en nueve ocasiones, por delante del objetivo de la sucursal bancaria; 21:05 El móvil de Asunta registra una conexión, a la que siguen en torno a una veintena a varios teléfonos, hechas por el padre; 22:30 Los padres denuncian la desaparición de Asunta en la comisaría central de Santiago de Compostela 00:39 (aprox.) Un vecino pasa cerca del lugar donde más tarde será encontrado el cadáver, sin ver nada extraño; 01:30 (aprox.) Una pareja de jóvenes que se dirigen a la parroquia de Oza encuentran el cuerpo de la niña; 01:39 La Guardia Civil recibe el aviso de que dos personas afirman haber encontrado un cadáver; 07:00 Se procede al levantamiento del cuerpo.

Sigue sin entenderse por qué lo hicieron, lo que vuelve a demostrar que un mundo de mentiras, somníferos, cuerdas y muerte se sale a veces de la televisión para mudarse a vivir al piso de enfrente.