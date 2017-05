Cannes, 70 años de glamour.

Este año se cumplen 70 años del festival de Cannes.El cartel todo en rojo nos muestra a Claudia Cardinale cuando de subió a un tejado de Roma en 1.959 y comenzó a bailar para una sesión fotográfica.Como presidente del jurado nuestro director más internacional Pedro Almodóvar.En la sección oficial Sofía coppola (La Seducción),Michael Haneke (Happy End), Michael Hazanavicius (Le redoutable),Hong song-soo (The Day after) Yargos Lanthimos (The Killing a Sacred Deer) Francois Hozon (L a amant Double),entre otros.Y como desgraciadamente en otras ediciones ninguna película española.Las historias tratan sobre el cambio climático,la salud pública,la crisis de los refugiados;parece un catálogo de críticas aDonald Trump.Este año el festival apuesta por el futuro atendiendo a los cambios audiovisuales y poniendo en primer plano a plataformas televisivas.Netflix y Amazon están presentes este año.

La reina de la Croisette será sin duda este año Nicole Kidman con cuatro títulos en la programación.

Haciendo un flashback sobre este prestigioso festival nos remontamos al año 1.946 que fué cuando se celebró la primera edición con directores tan importantes comoBilly wilder,Rossellini o David Lean.Dentro de los cines los nombres más ilustres del cine de la época y por la bella ciudad de Cannes las grandes estrellas atraídas por el sol las playas las fiestas y los hoteles de lujo.

70 Años de Glamour.