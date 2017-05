Otra asesina en libertad

Los días más tristes están por venir. Es más, ya llegaron aquí. Mientras la lúgubre clase política, se harta de sufrir a costa del resto de los ciudadanos, las mayores alimañas sociales vuelven a campear por las calles de este hermoso país llamado España. Unos días atrás, nos han informado la inminente salida de prisión de una asesina de la banda terrorista E.T.A., de nombre Idoia López Riaño, alias Margarita o la Tigresa.

Mi hijo de 10 años de edad, apasionado por los animales, me preguntó:

-¿Quién es esa mujer, laTigresa?

-Es una asesina, hijo mío -la conjuntivitis afloró a mis ojos.

Volvíamos en el coche desde el colegio, cuando una emisora de radio alumbró la noticia. Ha llegado el momento de explicar a mi hijo qué es un terrorista y a vos esta idea.

El terrorista es un animal que comparte especie natural con los humanos. Sin duda el hecho biológico es así, si bien hay una duda razonable para incluir a esos malnacidos dentro de la sociedad. Ellos, dada su tendencia de plena cobardía, se agrupan en conjunto de bastardas ideologías, pretendiendo con el uso de la fuerza conseguir sus aspiraciones personales. Otrora maquillaban esas tendencias en base a libertad.

La Democracia con mayúsculas, querido hijo, es el sistema político creado por las sociedades para alternar a sus dirigentes sin necesidad de ejercer la violencia. Efectivamente, cambiar de individuos y/o partidos de forma pacífica. La vida es única, al menos de momento, y no se ha podido refutar de manera probatoria la existencia de otra, sean cuales sean las diferentes religiones.

Esos grupos terroristas se basan en la sorpresa para ejecutar sus acciones. Su propósito es proporcionar un miedo insuperable a quienes están alrededor de las víctimas directas; éstas, suelen perder la vida o bien variar por completo su plan existencial. Madres y padres pierden a hijos; ellos a hermanos o al revés.

-¿Es eso que dice la gente "te joden la vida"?

-Sin palabrotas, pero algo así -respondo luchando con las lágrimas a punto de flanquear la barrera de los párpados.

-¿Puedes decirme quién es la Tigresa?

-Voy...

Se llama Idoya López Riaño. Antes de cumplir los 18 años ya era una integrante de la banda terrorista E.T.A., quienes pretendían con atentados, extorsiones, amenazas y otras formas de terror llegar a ser los mandamases de las provincias vascongadas y otras del sur de Francia. Me viene a la memoria un hermano...

-¿Te acuerdas de Félix?

-Claro, se llama como yo -responde mi hijo.

Nuestro amigo Félix y otros estaban haciendo el curso de motorista de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El día 14 de julio de 1986 iba con otros compañeros en un microbús a realizar prácticas. Idoya, junto a otro terrorista, se encargó de aparcar una furgoneta cargada de explosivos. Otro de los miembros del comando etarra se encargó de accionar el dispositivo cuando llegó el microbús. Doce Guardias Civiles murieron en ese atentado; sus familias perdieron a los seres queridos. Los compañeros supervivientes continúan recordando cada día esa trágica mañana.

Idoya dice estar arrepentida ahora. Pero no me produce ninguna alegría. Ella nunca ha reconocido esos asesinatos como propios, responsabilizándose únicamente de dos muertes a lo largo de su militancia. Su historia dentro de E.T.A., después de años, no se ciñó a aquél día, sino que fue encuadrándose en diferentes subconjuntos dentro de la propia banda. La Guardia Civil y la Policía Nacional entregaron a la Justicia pruebas para condenar a dicha individua por un total de 23 asesinatos. Las sentencias condenaron a un total de 3.500 años por su autoría o participación en diferentes modos. Creo no ha colaborado en la desarticulación de otros compañeros; me parece ausente su cooperación en la resolución de más de 300 asesinatos; creo no ha asumido la responsabilidad civil subsidiaria de sus acciones. Y, tras hablar con mi amigo Félix, a él tampoco le ha pedido perdón. ¿Se puede ser más miserable? Sí, se puede, estamos en España.

-Si es tan mala, ¿porqué dejan salir de la cárcel?

-Mira...

Las medidas de encerrar en una cárcel a un delincuente, más aún siendo terrorista, han de servir para reinsertar al elemento en la sociedad. España no "castiga" a los asesinos, sino que trata de recuperar para el conjunto de ciudadanos, conforme a las reglas comunes de respeto. Nosotros damos derechos a los presos e intentamos hacer comprender la necesidad de respetar los deberes individuales.

-Papá, si esa señora es mala, no ha pedido perdón a las víctimas una a una, ni ayuda a coger a otros terroristas ¿por qué no continúa en la cárcel?

-Eso me pregunto yo...

Aprovecho a lanzar esa pregunta a ustedes, queridos lectores: la "conjuntivitis" hecha lágrimas no me dejan ver el teclado.

-Papá, ¿por qué te gusta España? -me preguntó horas después.

-Pese a asesinos, políticos y cobardes, siempre quedamos algunos para defender vuestro futuro, tratando que la derrota llegue un día más tarde.