Nunca juegues con extraños

Al final se produjo la concentración por la moción de censura contra el PP. En un marcado tono combativo se enarbolaron las mismas banderas republicanas que tanto hicieron hicieron sufrir a una parte de la población.

Quizás las ideas quedaron disueltas entre reivindicación y reivindicación y algunos todavía nos preguntamos qué reivindicaban. Poca gente en Sol, un escenario gigantesco para llenar los huecos que suelen ser habituales en las ya caducas concentraciones de la izquierda.

Nadie duda de la legitimidad de la izquierda para convocar concentraciones que otrora fueron multitudinarias. Mientras la izquierda se desangra al mismo tiempo que el PP se va desintegrando el mundo sigue girando para los currantes de la calle.

Mala idea la de Podemos de cargar en un escenario contra la corrupción subiendo a una persona que se lucró con un piso de protección oficial, otro que no pagaba a su asistente, otra que se desnudaba en las capillas amenazando, otro que cobró de Venezuela y se hizo una factura fake... y la lista continúa.

Un Pablo Iglesias que empieza a sentir en carnes propias los estragos del escaño con una imagen más demacrada hizo un discurso manido y sin chispa dónde a base de repetir la palabra "patria" y "España" logró encandilar a los más acérrimos defensores de un estado marxista.

Extraños compañeros de juegos los que se ha buscado el partido morado para ésta jornada que además de reivindicativa prometía ser de un alto contenido emocional. Los representantes de las más variopintas confluencias y de los sectores más pintorescos como los estibadores, taxistas, publicistas en paro. Alguno de los representantes todavía no se sabe muy bien el motivo de su queja pero con igual legitimidad para salir a protestar.

Preocupante la falta de convocatoria de un partido que hace años se proclamó a sí mismo como el "partido del pueblo" y de la gente (con todas las variaciones y juego de palabras entre unos y otros). Quizás el desencanto de la gente llana con la clase política es tan profunda que ni la ya desmentida renta básica garantizada se vea tan atractiva como para salir a la calle.

Que el PP es un antro de corrupción ya es sabido, como lo ha sido siempre y lo seguirán siendo al igual que el condenado PSOE y los sindicatos. Motivos para salir a la calle hay más que nunca pero no a cualquier precio y salir a la calle bajo el manto del modelo venezolano es cuando menos aterrador o directamente suicida.

Motivos para la queja siempre ha habido y la habrá en países con la corrupción institucionalizada como lo son todos los países Mediterráneos y cuanto antes se acepte antes se podrá pasar página. Quizás se lograría mitigar ésta corrupción institucionalizada con cierta intervención exterior o directamente bajo la tutela de la unión europea.

Partidos alternativos como Cs o Vox podrían ser una seria alternativa seria para dirigir un país cuyo futuro incierto preocupa a los jóvenes, pero preocupa más a los que no son tan jóvenes y ven peligrar sus pensiones tanto con la izquierda como con la derecha. No sólo PP, PSOE, PODEMOS y sindicatos están sumidos en el fango de la corrupción y aquí no se salvan ni lo más locales de los partidos (Cataluña por ejemplo). La falta de moral en los líderes políticos no creo que sea cuestionable, es más es una realidad palpable que debe encender la señal de alarma a nivel europeo.

Si algo han sabido bien los marxistas a lo largo de la historia ha sido recoger a los más desfavorecidos y librarles de toda humanidad para reprogramarlos tanto psicológica como mentalmente a base de palos. El terror impuesto de las sociedades mal llamadas (socialistas) comúnmente gobernadas de forma tiránica con mano de hierro es una sociedad para los que la sufren, pero tal manipulación de las masas llega tan lejos como el considerar la idolatría al líder base común para un sistema de gobierno.

Sea como fuere, aprovecharse de los más débiles es de tan baja catadura moral como lo es presentarse cómo alternativa a dirigir un país cuando arrastras un carro tan lleno de corrupción que las riendas están a punto de romper. La vergüenza me impediría erigirme cómo adalid de la limpieza cuando en mi casa el fango de las corruptelas me llega hasta la garganta.

Mañana es domingo y el sol volverá a salir, la moción fracasará y seguiremos de escándalo en escándalo toda la semana. El tiempo pasará y la movilización quedará como una anécdota de una tarde soleada de primavera.

Nadie pasa por tener la solución a un problema tan arraigado y nadie podrá nunca tenerlo, pero siempre habrá algún aprovechado que intentará manipular y mentir para llevarse un par de votos más.

Los partidos tradiciones junto a Podemos pierden votos y van a recaer a partidos con un discurso en teoría más moderado y limpio, pero como han declarado públicamente sus votantes son bastante menos de los que habían asegurado en un principio.Sea como fuere señores, lo llevamos claro.