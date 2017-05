Siendo cierto el aserto de que lo bueno si breve dos veces bueno, a tan alto grado de calidad no aspiro con lo que sigue, aunque sí a uno aceptable de claridad en un par de párrafos.

Es más que posible que no haya un solo español que no ponga cara al nombre de María Teresa Campos. Con la misma seguridad que afirmo que el avatar -ojalá no tragedia- de su accidente cerebrovascular, tres días después solo interesa a los telespectadores del Sálvame telecinqueño y a estos porque es lo que les echan.

Enunciado lo cual ¡qué duro se hace que para recordar a la mediática María Teresa Campos sea preciso hacerlo con el susodicho Sálvame mediante, con sus guionizados colaboradores y con su Terelu hija, con guión o sin guión, tanto da. Y mientras tanto, Edmundo aislado.