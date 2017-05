Transporte eléctrico

En estos días se está trabajando en el Gobierno en una nueva (una más) Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Aunque seguiré escribiendo sobre esto, hoy quiero hablar de una solución racional y factible para corregir el problema que presentan los motores diesel o de gasóleo. Estos motores contaminan una barbaridad, puesto que emiten partículas micro y nanométricas que se depositan en los bronquiolos de los pulmones, de donde no pueden ser extraídas, de manera que las muertes por enfisema pulmonar aumentan en todo el mundo, así como los casos de asma.

Respecto al cambio climático, necesitamos substituir los vehículos de combustibles fósiles por vehículos eléctricos cargados con electricidad renovable. Esto implica un desembolso considerable por parte de los ciudadanos, si se realiza de una vez, pero ese desembolso puede organizarse de manera gradual. Puesto que los motores diesel son altamente contaminantes, deben pagar a la sociedad por el daño que generan.

Un aumento mensual del 5% de los impuestos especiales de hidrocarburos sobre el diesel conseguiría el abandono gradual de los motores de gasóleo, por el mero hecho del incremento del precio, y ese dinero recaudado se destinaría íntegramente subvencionar los vehículos eléctricos y en su caso de gas natura, hasta que este también acabe por desaparecer. Es el principio básico de que pague el que contamina.

Si esto se hace con los diesel, acto seguido se puede hacer con los vehículos de gasolina, y posteriormente con los de gas natural, hasta retirar del uso toda la quema de combustibles fósiles del tráfico terrestre.

Las ventajas ambientales y para la salud son evidentes y no hay que hablar mucho de ellas. Las ventajas económicas son múltiples, siendo la primera de ellas el no exportar parte de la riqueza nacional a países que no nos la devuelven en forma de importaciones de productos españoles. En segundo lugar se utilizará energía que no desaparece como la energía fósil: La energía solar durará, la utilicemos o no, miles de millones de años. usar los fósiles es como quemar billetes de 100 euros. Una vez quemados, de ellos no queda nada.

El usar coches eléctricos resuelve el problema del almacenaje de la energía renovable que se produce solo durante el día, y en el caso de la eólica, de manera aleatoria.

Montar una nueva tecnología masivamente significa contratar a cientos de miles o millones de personas: Centrales solares, líneas de distribución, postes de recarga en las aceras de las ciudades, mantenimiento de la estructura y de los coches eléctricos. Los salarios de todas estas personas se devuelven a la sociedad en las compras que las mismas realizan: Desde el pan todos los días a vehículos una vez cada 8 años. Esto genera más trabajo y más compras, y más impuestos para el Estado.

Los camiones diesel se pueden substituir por túneles sellados de ciudad a ciudad dentro de los cuales contenedores impulsados bien por aire comprimido, bien por electricidad, se muevan de un punto a otro de los territorios en los que se necesite realizar los transportes.

Es una solución racional, razonable, factible y justa.