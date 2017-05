'Lady Macbeth'

El estreno de esta película viene avalado por un torrente de buenas críticas más algún que otro reconocimiento en festivales, y claro está, permeable uno a estas influencias, atraído por su rotundo título, su estética formal y un argumento a priori interesante, era más que lógico adentrarse en su visionado.

Empiezo por descubrir mis cartas, y siento la tentación de hacer una crítica boyerista donde me limite a decir que me aburrí, que no entré en la película y que todos los personajes me caen fatal. Pero claro está, se trata de argumentar un poco y razonar el porqué de tan contundentes adjetivos ante un film tan a priori interesante. Paso a la tarea.

Efectivamente, no entro en la película, que tiene un inicio que aunque no muy obvio puede albergar altas expectativas, pero poco a poco descubres que todo se limita a una disección fría, seca, de extrema lentitud y una desnudez formal excesiva. Se nos presenta la historia de una mujer cuyas motivaciones, más o menos entendidas, no parecen suficientemente bien presentadas para entender o empatizar con unos comportamientos que, más que guiados por una supuesta pasión o desazón vital, se reducen al mero capricho adolescente mezclado con altas dosis de amoralidad, bastante inmadurez y sadismo sin más.

Toda esta historia en mi opinión está llevada con poco brío e interpretada por unos personajes a los que se les presupone cierta intrahistoria de la que se nos priva, con lo cual ni empatizamos, ni sentimos transmisión alguna de sus emociones, para al final acabar por no comprender muchas de las reacciones sobre una base de hechos a medio explicar y que si el director se hubiese dignado a desarrollar, quizás hubiéramos saboreado en mejor medida la magnitud real de la historia.

Pero no lo hace, y tomando algunos elementos del cine de Terence Davies, pero sin su profundidad, pasión ni sentimiento, el autor se limita a contarnos una historia mínima que da la impresión de deambular hacia el peor de los caminos posibles, el de la indiferencia, la frialdad y la crueldad sin más. La historia tiene el potencial suficiente para haber podido ahondar por otros meandros, que el autor decide obviar, en mi opinión equivocándose, y así ni siquiera roza el potencial melodrama que una historia de esta intensidad puede llevar dentro, como tampoco busca el efecto y la tensión de un thriller pasional que suministrado en sus dosis adecuadas, sin duda hubiera enriquecido el film, o por qué no, desarrollar esa crítica social de la posición de la mujer en la época, que aquí queda no ya neblinosa, sino casi incongruente con la que era la realidad ante la impunidad de sus actos.

Académica, fría, distante, correcta en su puesta en escena, y con una apariencia de profundidad, que solo llega a eso, a mera apariencia, una película que cuando rascas un poco, no encuentras más que vacío.

NOTA 4/10