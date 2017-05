Prostitución presupuestaria

El Gobierno de Rajoy necesita garantizarse un año de legislatura, y lo necesita precisamente ahora que recibe un duro hachazo judicial de la corrupción política que parece haber campado a sus anchas en los muros de Génova.

Para conseguir la gesta de gobernar un año más con un Gobierno en minoría no han tenido que inventarse nada, sólo tirar de hemeroteca y otorgar al nacionalismo vasco aquello para lo que nació: la obtención de ventajas económicas sin parangón. Incluso el nacionalismo catalán se procura un cachito de pastel más grande sólo por la calculadísima presión que el secesionismo sostiene activa. Como en todo contrato, en el del Gobierno central con el independentismo pasa por relajar las pretensiones secesionistas con dinero, (lo único que puede acallar cualquier revolución).

Cinco votos positivos del PNV han justificado que una Comunidad Autónoma económicamente mucho más desarrollada que otras reciba más. Así interpreta Rajoy la solidaridad entre comunidades recogida en la Constitución. Se trata solamente de gobernar a cualquier precio creando un país que se desarrolla a dos velocidades.

Incluso he oído al Diputado canario decir que se ha incluido un inciso para favorecer su comunidad con el único objetivo de procurarse un voto más que garantice la aprobación de los presupuestos de Rajoy. Hasta ese punto ha llegado el nivel de prostitución política del Gobierno popular.

No se trata más que de desvestir un santo para vestir otro, pero vestir a uno que ya lleva abrigos de visón, por ello este santo poco santo terminará sudando o dependiendo de todas esas ropas para no enfermar, y no sé qué es peor…