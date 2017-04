El lobo aúlla con éxito

El Congreso científico sobre Gestión y Conservación del Lobo en Europa y Norteamérica, celebrado en el Centro del Lobo de Robledo (Zamora) desde el 20 al 23 de abril de 2017, ha sido un hito en lo que se refiere a la exposición de la actualidad de este magnífico carnívoro en ambos continentes. Por Europa, la referencia más relevante la puso el Dr. Hubber (Croacia) y por USA, el Dr. Mech, este último el científico más reconocido del mundo por sus trabajos y esfuerzos en pro de dicha especie.

Fueron el conflicto lobo-hombre y la evolución demográfica del cánido los temas más abordados a lo largo de las ponencias invitadas y comunicaciones aportadas. En el primer frente quedó claro que son varias y diversas las medidas que se deben tener en cuenta para intentar dulcificar lo que supone la predación al ganado, especialmente en las zonas que el lobo ha recolonizado después de décadas de estar ausente; medidas que se complementan unas con otras (centrarse solo en una o dos no da resultado). Nos referimos a iniciativas como indemnizar por la muerte de las reses, la ayuda a la suscripción de seguros y al coste de sus franquicias, la colocación de los perros de defensa (especialmente mastines), el cerramiento nocturno del ganado cuando ello es posible (aunque en ganadería en extensivo es muy complicado)… o el control de la especie allá donde sea posible y donde los problemas al ganado supongan un problema grave.

El segundo frente confirmó, para los países europeos que tienen lobo y para los Estados norteamericanos donde éste se introdujo hace ya bastantes años, lo que en España también sucede, que la especie atraviesa un estado demográfico saludable en casi toda su área de distribución actual. El acoso al lobo, que sin duda sigue existiendo en mayor o menor medida, no ha podido con su estrategia bioecológica, sin duda exitosa, y afortunadamente, Canis lupus mantiene una buena situación en general. No así en otras regiones del mundo y con otras especies de lobo donde esa persecución no ha descendido.

En España, el censo actual es de 297 manadas y lo más importante es que éstas van consolidando su territorio y avanzando lentamente hacia el sur peninsular, donde la especie sí está protegida al estar en peligro de extinción. En Castilla y León reside casi el 60% de la población española de lobos. Por su parte, estos lobos originan no menos de 1.500 ataques al año al ganado. La apuesta es conseguir una gestión que no provoque que el lobo vuelva al vergonzoso estado de los años 70.

A la pregunta realizada a Mech y Hubber, en el citado Congreso, sobre qué les parecía que el lobo pueda quedar protegido en toda España (iniciativa que se ha puesto en marcha), los dos contestaron con un no rotundo, que sería un enorme error, añadieron. Grabado está. Hay quienes pensamos lo mismo hace años desde nuestro criterio de conservación para esta especie en buena parte de España y así lo vamos diciendo y escribiendo, aunque ello nos suponga ataques excesivamente virulentos por parte de algunas personas o asociaciones. Estoy convencido, en todo caso, de que llegará un momento en que la disidencia de opinión no será motivo de insultos y de que el debate podrá abordarse sin sangre, como en este Congreso.