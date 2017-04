Poder, poder: el gran basurero

Sr. Director

En estas latitudes, el alumno más aventajado sería Tomás, el incrédulo, el desconfiado, el objetivo: "Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré".

“Qué será, será... El futuro no es nuestro para que podamos ver”.

La basura... la chatarra..., ha invadido nuestra sociedad, disfrazadas de nobles oficios.

Adormecidos por las bonanzas del clima, por el frescor del tinto de verano y por la nacional y ecuménica siesta, hemos perdido el sentido de la orientación objetiva de la ética política.

Las ansias de ser rico hacen que unos, los más pobres, apuesten su futuro en los juegos de azar y que otros, aprovechando la opacidad de las instituciones, utilicen las cloacas del poder para construir sus “dominios” amasados con las basuras de una sociedad permisiva.

¡Señores Diputados, Senadores, Concejales y Funcionarios! Me llamo Tomás. Por favor, no me lo pongan difícil para poder creerles o, mejor dicho, para poder fiarme de todos ustedes.

¡Señores de la oposición, CLA de una sociedad cansada!, no se aprovechen de las circunstancias para subirse al carro... porque... ¿Qué será, será... de aquellos que mancharon al contrario con las basuras que ellos mismos amontonaron?

Pidamos, todos, que el ansia de llegar... de alcanzar... de tener... de algunos no se convierta en lacras sociales, dormideras de ilusiones colectivas.