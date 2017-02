De nuevo en La Movida

Es una mierda este Madrid, que ni las ratas pueden vivir; Rosendo.

Como si de hace 37 años se tratara estamos aburridos, agobiados y asfixiados por la gran escasez laboral que llevamos sufriendo, ya unos cuantos años, subidas de precio en todo, y se nota, la vida sube pero nuestros sueldos siguen más congelados que Walt Disney.

Pero aquí está Madrid, comparada con Nueva York, la ciudad de las oportunidades, la capital, éste lugar donde si quieres triunfar por un tiempo pasajero en el mundo de la música o el teatro y que el poco nadie se acuerde de ti, es el sitio ideal, que pena que tampoco nos quede ni eso… Ya hemos vuelto a La Movida, o al menos eso creíamos, esas ansiadas ganas de libertad, transgresión y diversión, recordada como un mito dentro del progreso, progreso que estaba envenenado por sobredosis de heroína. Aquel recuerdo muerto y sepultado pareció renacer con el Nuevo Madrid, un aparecer de Manuela Carmena, muchos la compararían con aquel famoso Tierno Galván, y una presidenta de Madrid más moderada que su partido político, más abierta a progresar, puede que hubiera sido la nueva Leguina de la época.

Como en todo cuento, hay una gran parte de mentira, donde precisamente, todo es un cuento, una historia narrada de miles de modos, a la que mejor convenga, guste, o quiera ser recordada sin entrar en mucho más que aquel movimiento musical, teatral y en definitiva cultural que tanto nos gusta. Para nuestro disfrute, sí, hemos vuelto a La Movida, pero en nuestra desgracia, sin aquel movimiento, sin una Alaska y los Pegamoides donde poner melodía al hundimiento, sin Radio Futura de fondo, ni tampoco un Rock Ola donde desfogarnos, solo hemos vuelto a los peor que había, las condiciones de la ciudad, el poco empleo que siempre sube, siempre se crea, pero hay mas personas en paro que las que había en aquella época cantando…

Dónde está la Comunidad de Madrid cuando en pisos de IVIMA se tienen que conceder, la misma lentitud y desgana que antaño hace 37 años donde el ordenador sería el avance del siglo, dónde queda el Ayuntamiento, en la inyección de servicios sociales, tratan a sus trabajadores como meros teloneros de una banda ochentera recién salida a la palestra, como otras miles, de la que ni siquiera recuerdo su nombre, pagados con privatizaciones y concesiones, recortando cada vez más y más trabajadores y con ello más servicios sociales. Aquellos que no nos sobran tampoco hoy día, hacen más falta de la que creíamos, puesto que como buenos melancólicos de que “estalle el Obús” volvemos a un nivel de droga muy elevado, es cierto, algo bueno tiene nuestra actual época, no es tan extremo, pero parece que todo vuelve, recemos porque no sea otra vez una gran tendencia esa diversión asesina; contamos con un nivel de inmigración que nada se arregla con mirar hacia un lado, es la realidad, y con ella tendremos que sopesar y alguien tendrá que atenderlos, otro nivel de delincuencia que se sigue sin asumir, y que su reinvención y educación sobretodo en la gran oleada de menores que parece quieren revivir esos días de desesperación y miedo en la capital de la que según se ve nadie quiere contar o recordar, pero existía…

Ni Comunidad ni Ayuntamiento ayudan o se coordinan para que esa labor social siga adelante, entendemos que quieren volver de nuevo a La Movida, y enhorabuena a todos los soñadores de la época, hemos vuelto, sin música ni cine, teatro o arte rompedor, ya que el IVA Cultural no nos deja ver como Almodóvar nos cuenta la historia de ‘Pepi Luci Bom y otras chicas del montón para ver su modo de vida, seguimos encerrados como en aquellos, en una libertad que tiene mas cadenas que la propia prisión… Así es que, seguiremos Bailando en nuestro Ochéntame otra vez hasta encontrarnos con nuestra propia desdicha sin nada más que retrocesos, con la bandera de Viva el mal, viva el capital.