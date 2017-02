El pueblo, sin graduación universitaria, tiene muy claro lo que es la conciencia moral, la dignidad personal, los valores éticos, bases para una convivencia fructífera.

El pueblo llano, mira a los ojos, con mirada firme, sostenida por principios innatos, primitivos, naturales y simples.

El pueblo llano, en lo que atañe a la dignidad humana, no entiende de florituras verbales de profesores interinos en clave política.

Cerrar los ojos para no ver las rejas, cerrar los ojos para no ver la riqueza de los dictadores, cerrar los ojos para no sentir vergüenza... cerrar los ojos, es propio de politiqueros cobardes, amasadores de ambiciones personales.

La libertad entre rejas es, sin duda, mayor libertad.

La libertad cautiva de tiranos es, sin duda, mayor libertad.

Escuchar los discursos de ciertos políticos de moda da vergüenza ajena, da alipori, pena, desengaño, asco...; toda su palabrería demuestra, sin lugar a dudas, la VACIEDAD ÉTICA de su discurso social.