La antesala del futuro de España

El pasado fin de semana, pudimos ver representados el día y la noche, en los congresos nacionales del Partido Popular y de Podemos. En lo que concierne al primero de ellos, fue visible de cara al exterior la unidad interna del partido, donde ni la votación por parte de los ahora conocidos como afiliados, para la limitación de cargos en el partido, hizo que se diera una imagen contraria, se reafirmó aún más el poder de Mariano Rajoy, dejando claro, como él mismo dijo que "hay Rajoy para rato", y respecto a dejar clara la postura en referencia a temas sociales, como el aborto, la gestación subrogada o la custodia compartida, se dejaron prácticamente de lado, por lo que, a pesar de algunas ponencias dadas por integrantes del partido, abogando por unas ideas o otras, acabó al final, en lo mismo que en un comienzo, en nada.

Mientras tanto, en Vistalegre 2, las discrepancias internas y los dos bandos de guerra, se atacaron continuamente durante los dos días que duró el congreso, la brecha abierta por parte de Pablistas y Errejonistas se abría aún más, bajo el falso lema de "unidad" que constantemente se escuchaba. El desenlace de una muerte anunciada, fue el esperado, las ideas de Iglesias se imponían con holgada diferencia a las de un Podemos más abierto a la negociación con el PSOE, ahora es cuando comienza la purga, la eliminación de figuras del partido por un totalitarismo de Iglesias, representativo siempre en los partidos con ideales comunistas, de ahí las similitudes obtenidas con el pasado, de peleas por el poder entre Lenin y Mártov o Stalin y Trotsky.

Todos estos hechos son la antesala de algo que está por llegar, ya que si este fin de semana ha habido revuelo en los medios de comunicación, imagínense con el futuro congreso del PSOE, aún no hay consciencia de la importancia que tiene verdaderamente, pero poco a poco comenzará a haberla, no solo está en ella quien se convertirá en el próximo secretario general del partido, sino que el futuro próximo del país se encuentra, en parte, en ese congreso. Paralelamente a ambos congresos que se han dado lugar este fin de semana, en Andalucía se encontraba Susana Díaz rodeada de 2500 asistentes, dejando entrever que luchará por liderar el partido, pero sin marcar una fecha exacta para presentar la candidatura, me atrevería a decir, que nunca antes el Partido Popular, habrá deseado tanto que una candidata del PSOE se presente y consiga hacerse con la secretaría general, porque de no ser así, El PP tendrá luchar una vez más por el voto, para que se deposite la confianza, en el que a día de hoy es el proyecto de más confianza o al menos de unidad para la mayoría de los españoles.

Una posible victoria de Pedro Sánchez, que nada utópico sería teniendo en cuenta el gran apoyo que está recibiendo de los militantes socialistas, y con un Patxi López prácticamente descartado, que en el mejor de los casos recibiría un puesto por parte de Susana Díaz, en caso de salir ella vencedora, hacen que la actual presidenta de la Junta de Andalucía tenga que conseguir si o si ser Secretaria general del partido, para así poder evitar la mayor de las catástrofes para este país que serían las terceras elecciones en menos de dos años, dado que el NO como eslogan de Pedro Sánchez serían incompatibles con las propuestas actuales de estabilidad política, económica y social por parte del Partido Popular. Más nos vale que Susana salga victoriosa, sino en Noviembre Pedro Sánchez volverá a llevar nuevamente a toda España a las urnas, demostrando así que no le importa lo más mínimo la decisión anteriormente hasta en dos ocasiones dada por los propios españoles.