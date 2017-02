La llamada

Cuanto daría por oír la conversación de don Mariano Rajoy y Donald Trump. Me conformaría con ver la cara de don Mariano, compungido, blanco como un cólico nefrítico a las tres de la madrugada. Seguramente, habrá reunido a su gabinete de crisis y puesto en alerta a todo el Ministerio de Exteriores e Interiores, porque uno no sabe cómo le va ha recibir el presidente americano.

Viendo como ha tratado a los demás presidentes, a don Mariano, este hombre gris sacado de una película de los años 50 o 60, no le llegará la camisa al cuello. Tal vez es lo que necesita nuestro presidente, que le zaranden un poco haber si despierta de esa siesta soporífera que lleva durante tantos años en su cuerpo. A lo mejor hace los deberes que le impuso la Unión Europea, a lo mejor acaba con la corrupción en su partido o acaba con el paro… Me parece que no hará nada de nada, por mucho que Donald Trump le chille al oído, don Mariano tiene una piel de elefante anti-todo. Balbuceara y le dirá: YES it’s going to be America's first, no sea que se enfade el mandatario americano y le ponga la Décima flota en Gibraltar o le construya un muro, nunca se sabe.

Lo dicho, cuánto me gustaría ver su cara... estaremos atentos a los tuits de Donald Trump o a la cara de don Mariano.