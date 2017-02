Señor Beckham, sir Beckham

He de decir que esta mañana he leído la noticia de Beckham y la verdad no entiendo porque la gente se asombra de sucesos de estos, para mi es el resultado de los ideales de una sociedad, que va hacia su ocaso. Me gustaría hacerle algunas preguntas para que antes de contestar, las piense:

¿Por qué se admiran y se tiene como ídolos a personas que normalmente su gran hazaña es tener una habilidad?

¿Esa habilidad, le puede venir de haber tenido más tiempo para su desarrollo? ¿Dicha habilidad, es muy necesaria para el desarrollo de la sociedad?

¿Por qué tiene que ganar tanto dinero solo por ello?

Me imagino que de momento todo fácil.

¿Por qué no tiene más valor en la sociedad, un cirujano, un bombero, un policía, etc., personas que continuamente salvan vidas con su habilidad -o, mejor dicho, empeño y sacrificio-?

¿Por qué estas últimas profesiones no están mejor pagadas que las de entretenimiento?

Claro, la respuesta puede haber 1.000, pero la realidad es, la que es, este señor (Beckham), según informaciones publicadas en diversos medios de comunicación, lo único que buscaba era ser sir, y la verdad que empeño le ha puesto, y seguramente le ha costado trabajo, pero la culpa no es de él, es de quien dar los títulos y premios.

En fin, solo decir que, aunque no tenga premios, ni títulos, ni otras ventajas del mundo televisivo, porque al final es eso, salir mucho en la tele, desde estas líneas, quiero dar mi mayor apoyo y admiración a todas esas personas que día a día, trabajan y ponen todo su empeño en salvar vidas o intentar hacérnosla más fácil a los demás.