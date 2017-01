Bárbara y el rey

Hay temas como el del rey y Bárbara ídem que evidencian la impunidad de la que el monarca ha hecho virtud durante todos estos años de democracia en España. Impunidad y buena vida desde que llegó al trono en 1975. Qué binomio Dios. Será digno de estudio cuando todos hayamos muerto.

Las revelaciones publicadas en -EL ESPAÑOL- respecto a la relación sentimental de don Juan Carlos con la vedette Bárbara Rey son propias de una serie americana si no fuera porque huelen a verdad. Pero de todo este conocido escándalo llama poderosamente la atención el aviso que supuestamente hizo el Rey a su amante para que el 23F no saliera de su casa ante lo que se avecinaba. De ser cierta la confidencia, tumbaría por tierra la imagen que de él se guarda como salvador de la democracia y vestido con galones de capitán general frente a un televisor en donde el color aún tiraba a verde.

Quién traicionó a quien en aquel Golpe de Estado capitaneado por Tejero y comandado por una suerte de generales entre los que se encontraba Armada quien fuera Secretario General de la casa del Rey. Los que se comieron el marrón ya los conocemos.

Entre las revelaciones y confesiones realizadas por Sabino Fernández Campos, sustituto del general Armada como jefe de la Casa Real a la periodista Pilar Urbano, sorprende el carácter avaro del que acusa Sabino Fernández Campos a su rey. Al parecer tras realizar el Monarca un préstamo de un millón de las antiguas pesetas a su Bárbara amante exigió este un diamante como "prenda" con la que asegurar el pago. Había leído que los Borbones jamás fueron espléndidos sino todo lo contrario, pero es digno de admiración obtener de la amante un diamante valorado en dos millones como garantía de pago por el préstamo de uno. Jamás lo imagine de un rey ni hay guionista capaz de ello.

Sorprende también que el monarca necesite del constante perdón de la confesión tras sus pecados y que tuviera en la nómina a un asesor espiritual y confesor a quien además encargaba trabajos oscuros.... Lo de menos de toda esta rocambolesca historia es que la vedette supuestamente haya cobrado del Ministerio de Defensa en todos estos años de democracia entre 500 o 1000 millones de fondos reservados que todos los españoles hemos contribuido a pagar por el chantaje de fotografías, vídeos y cintas de audio que la más Barbara y osada domadora guardo de sus encuentros amorosos con el rey , o que los servicios de inteligencia españoles actuarán como aprendices de Mortadelo ante una amante despechada, o que el ex ministro José Bono que estaba al tanto de los pagos no hablara de ello en sus insufribles memorias. En House of Cards no habría quien lo creyese.