¿Reformarán las hipotecas PP y C's?

Como cada principio de año, ya están proliferando los artículos sobre cómo serán las hipotecas en estos próximos doce meses. Parece ser que el tema de actualidad hipotecario es la lucha entre el “interés fijo o variable”.

Sin embargo este artículo va a detallar los problemas y dificultades con los que la mayoría de los ciudadanos se encuentran a la hora de solicitarla. Porque aunque el término tiene su origen en la antigua Grecia y adquirió su actual significado en Roma, parece ser que sigue sin ser definido de manera que sirva de ayuda a los ciudadanos de a pie, además de beneficiar a los bancos.

No paramos de oír en medios de comunicación y allá donde vayamos que es buen momento para hipotecarse porque los intereses son bajos. Lo que no nos cuentan es todo aquello que necesitamos para poder pedir una hipoteca.

En primer lugar, por ley, no se puede otorgar más del 80% del valor de tasación de la vivienda o bien del propio precio que nos cuesta nuestro futuro hogar. Eso nos deja unas cantidades del 20% más gastos que deben ser abonadas, como suele decirse, dinero en mano por el comprador. Es decir, el consumidor debe disponer de ese capital con antelación.

Díganme cómo va a ser posible, en los tiempos que corren, que una familia media o una pareja normal disponga de estas cantidades. Pero, ¿de qué cantidades estamos hablando?

Si queremos comprar una vivienda de 100000 euros debemos tener 20000 euros ahorrados más los gastos, que normalmente suelen oscilar entre el 10% y el 15% del valor de la vivienda (35000 euros aprox.).

La política debería encargarse de que esto funcione. Fue Albert Rivera quién dijo, “No podemos estar pendientes de enfrentamientos absurdos entre la clase política, los ciudadanos quieren oír hablar de hipotecas, de autovías, de vivienda”.

Y es ahora cuando Ciudadanos acaba de anunciar un principio de acuerdo de regulación del mercado bancario. Son muchas cosas las que hay que regular, y veremos si ésta es una de ellas.

De serlo, Ciudadanos y Partido Popular tienen la oportunidad de facilitar la adquisición de la primera vivienda a miles de jóvenes y no tan jóvenes de este país, y así devolver a la clase media la ilusión por obtener un hogar en propiedad.

Están viviendo de alquiler cuando perfectamente podrían pagar las cuotas de su hipoteca en vez de la renta mensual, y por lo tanto, el banco está perdiendo la oportunidad de tener un buen cliente solvente y seguro. Podemos ver como alguien para comprar una vivienda de 100000 euros debe tener, como hemos dicho anteriormente, 30000 o 35000 euros y el nivel de riesgo con unos ingresos de 2500 euros mensuales es bajo. Esa misma persona puede intentar obtener una hipoteca, no para una vivienda de 100000 euros, sino para una vivienda de 150000 euros, y sin embargo el riesgo seguiría siendo no importante, sin embargo el nivel de ahorro tiene que ser superior a esos 35000 euros. Es totalmente absurdo que te digan que perfectamente puedes pagar una hipoteca para una vivienda de 150000 euros, pero el que sin embargo no te pueden dar esos 150000 €, y que sin embargo si pides una hipoteca de 200000 euros y tienes los 50000 € ahorrados, si te la otorgarían. ¿Estamos haciendo esto bien?Los bancos deben recapacitar, porque los riesgos quizás no estén en esas personas que son indefinidas, o incluso funcionarios mileuristas, pero que sin embargo no tienen esa capacidad de ahorro.

Y todo esto por no hablar de aquellas viviendas que tienen las entidades bancarias en su poder después de la crisis, para las cuales sí que otorgan el 100% del dinero que se necesita. Por lo que quizás estamos hablando de una pequeña estafa, o quizás una discriminación a la hora de hacer un estudio sobre si te conceden el dinero que estás pidiendo o no.

Los ciudadanos no tenemos posibilidad de tener el dinero suficiente como para comprarnos la casa dinero en mano. Por lo tanto dependemos de las entidades financieras para ello. Los gobiernos deberían asegurar que esto se pueda cumplir con toda garantía. Porque si no, estamos creando un sistema que va contra los propios ciudadanos.

Por lo tanto no es que sea un pequeño filtro para reducir el riesgo, sino más bien es todo un obstáculo. Sin embargo, siguen diciendo que las hipotecas siguen creciendo, pero ¿para quién?

Pues es muy simple, para aquellas personas que siguen poniendo como aval la casa de sus padres, esa práctica tan criticada en los años de crisis. Por lo tanto el banco en el caso de riesgo se volvería a quedar con dos viviendas. ¿Es esta la solución? ¿Es más seguro otorgar una hipoteca a alguien que tiene más riesgo de no pagar pero que sin embargo puede poner como aval la casa de sus padres?

¿Qué riesgo tiene una persona que lleva 8 años pagando un alquiler de 500 euros? Eso no se tiene en cuenta, eso no sirve para la entidad bancaria. Lo que sirve es que tengas el aval de tus padres, o que tengas los 30000 o 40000 euros.

Es totalmente absurdo.