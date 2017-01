Trump juega con ventaja en México

Señor Trump, tenga la seguridad que los mexicanos no dejarán de consumir hamburguesas en McDonald por mucho que usted les humille, ni boicotearán a Ford a pesar de haberlos vilmente abandonado.

Las multinacionales norteamericanas pueden estar seguras de que los mexicanos seguirán comprando lo que ustedes les vendan y viajando a Miami, invirtiendo en departamentos en San Diego, en McAllen o en San Antonio. Los United siempre les han dado más seguridad que lo propio... y en los fríos inviernos de Colorado las pistas de esquí de Vail y los restaurantes locales seguirán repletos de mexicanos gastando en dólares ajenos a la devaluación del peso a la que que usted nos lleva cada vez que abre su sonrosada boca, al empobrecimiento de la economía a la que inexorablemente usted nos conduce con sus amenazas y a los gasolinazos que arruinan el país.

Tenga usted la seguridad señor presidente electo que en México al contrario que en China no se tomarán acciones similares a las que usted ha puesto en marcha contra nosotros. Entre otras cosas porque somos el vecino pobre, históricamente acostumbrado a poner la cara y la mano de obra barata, y porque desde hace años nos encontramos envueltos en una guerra no declarada contra el narcotráfico en donde ustedes ponen a los consumidores y México a los muertos. Por suerte para usted nuestro país está poblado de hipócritas con dinero que aún creen que sus amenazas no van con ellos, quizás porque de mexicanos solo tienen el pasaporte y porque lo del "sonoro rugir el cañón" del que habla el himno les suena lejos.