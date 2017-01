¿Irse de cañas o ir a votar?

Si tienes 100 euros ¿qué prefieres: decidir tú en qué gastarlo o ahorrarlo, o que lo decida uno de tus vecinos al que apenas conoces y del que lo único que sabes es lo que le oyes decir en las juntas de propietarios?

Supongo que sabes que cuando pagas el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, el de basuras, el de circulación, las cuotas a la seguridad social, las tasas universitarias… el dinero que usas para hacerlo es tuyo, el que has ganado yendo a currar cada día.Me imagino que prefieres no deber nada que andar cada mes pensando en tapar agujeros. Que si te tocase la lotería, una de las cosas que harías es saldar deudas para no pagar estúpidos intereses.

Probablemente eres una persona sensible que tiene sus propias ideas y preferencias acerca de cómo trabajar para garantizar la salud y educación para todos, el cuidado de los mayores y el bienestar general.

Si hasta aquí más o menos te sientes identificado, ¿vas a volver a votar al PP o al PSOE en las próximas elecciones? ¿No tienes la sensación de que estas siendo, como yo, víctima de una estafa monumental? ¿No crees que están manipulándonos cada vez con más descaro utilizando herramientas como el miedo a lo desconocido, la publicidad engañosa y la mentira?

No sabría decir si esta legislatura va a durar mucho o poco. Hay argumentos para ambas opciones pero me inclino a pensar que, viendo la falta de liderazgo de nuestros políticos, prefieren una supervivencia lo más larga posible basada en un indecente compadreo urdido a nuestras espaldas. Han preferido renunciar a sus señas de identidad, a sus programas, a las propuestas que nos hicieron, mintiéndonos sin pudor y cubriéndose las espaldas mutuamente.

Por favor te pido que te acuerdes de esto cuando vayamos a votar otra vez. Quítate de la cabeza lo del menor de los males y vota a quien esté realmente próximo a tu forma de entender la vida, la política y el gasto. Y si no encuentras a nadie lo suficientemente próximo a ti, no te importe irte de cañas y pasar del Colegio Electoral.

Feliz 2017.