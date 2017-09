El analfabetismo en el mundo se agrava con la crisis de los refugiados.

En el mundo, 750 millones de adultos no saben aún leer ni escribir, 250 millones de niños no logran adquirir las capacidades básicas de cálculo, lectura y escritura, y otros 72 millones de niños no están escolarizados. Una situación a la que se suma la grave crisis de analfabetismo que viven los refugiados.

Son datos de la Unesco recordados por Manos Unidas con motivo de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Alfabetización.

En la actualidad, se vive una grave crisis de analfabetismo provocada por los flujos migratorios y el desplazamiento masivo de refugiados, ha resaltado Manos Unidas en un comunicado, en el que ha asegurado: "sin alfabetización, habilidades sociales y formación específica digital se condena a la población a la pobreza y la inadaptación social".

Esta conmemoración se celebra en esta ocasión bajo el lema "La alfabetización en la era digital".

Manos Unidas ha denunciado la falta de atención a las poblaciones más vulnerables, pues muchos niños han visto sus estudios interrumpidos en una edad crucial y las mujeres han visto mermadas sus oportunidades al llegar a países de acogida y comprobar que su falta de alfabetización les impide acceder a elementales derechos.

Todo ello porque "la posibilidad de leer o de comprender los documentos escritos, incorporarse a la era digital y las habilidades sociales, están directamente relacionados con la erradicación de la pobreza y con el desarrollo de los pueblos y sociedades", ha subrayado María José Hernando, portavoz de Manos Unidas.

Por su lado, Aldeas Infantiles SOS ha recordado la atención a los niños en situación de vulnerabilidad en España (esta ONG ayuda este año a 1.153 niños), hijos de familias en situación de riesgo o exclusión social.

Familias con un bajo nivel adquisitivo, con dificultades para pagar la electricidad y mantener la vivienda caliente en los meses de invierno, que no pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días ni hacer frente a gastos imprevistos. Este es el perfil del hogar en el que crecen los niños en riesgo de exclusión social a los que atendemos en nuestros Centros de Día.

"Les proporcionamos ayudas para los libros de texto y el material escolar y les brindamos apoyo para mejorar su rendimiento escolar" y si es necesario para su alimentación", ha afirmado Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España.

Otros datos de la Unesco reflejan que las dos terceras partes de la población analfabeta mundial son mujeres y la mayor brecha está en Asia, el norte de África y el África Subsahariana.

También unos 16 millones de niñas de entre seis y once años nunca irán a la escuela Primaria, en comparación con 8 millones de niños en la misma situación.

Para evitarlo, Manos Unidas trabaja, por ejemplo, con proyectos que favorecen a la infancia y a las mujeres, en su mayoría musulmanas, en Líbano, que se ha convertido en el país con mayor número de refugiados per cápita del mundo (25 % de la población, 1,2 millones de personas).

Por su parte, Misiones Salesianas ha lanzado una campaña -"No ay vuelta al cole para más de 263 millones de niños y niñas"- con una errata baja enfatizar que quien la detecta ha tenido "la suerte de recibir educación desde pequeño".

Esa cifra de menores que no pueden ir a clase "forman la lista más larga que ningún profesor leerá el primer día de clase", ha señalado en su campaña.

Por otro lado, la ONG World Vision ha destacado en una nota su apuesta por llevar la tecnología digital a las zonas con menos recursos del mundo.

"Las tecnologías ofrecen nuevas posibilidades a las personas para que mejoren en todos los aspectos de su vida", ha añadido World Vision