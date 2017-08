La 61 edición del Festival de Cine de Londres contará con 242 películas

El BFI Festival de Cine de Londres anunció este jueves su programa de 2017, que incluye 242 películas, en las que se abordarán temas variopintos "en tiempos de cambio" como la inmigración, la división social, el drama o el romance, según indicó hoy Amanda Nevill, su consejera delegada.

Desde el próximo 4 de octubre y durante 12 días, la capital británica celebrará "la riqueza del cine internacional, con películas que encantarán y entretendrán a la audiencia, y con cintas que indagarán e interrogarán sobre asuntos de relevancia", según indicó la organización en un comunicado.

La 61 edición del Festival de Cine de Londres, el certamen más prestigioso del Reino Unido, albergará en 15 salas de cine 28 estrenos mundiales, nueve "premieres" internacionales y 34 estrenos europeos.

De las 242 cintas, 46 son documentales, seis de animación, 14 restauraciones de archivo y otras 16 cintas estarán dedicadas a artistas.

Además, el festival emitirá además 128 cortometrajes durante esos 12 días, en los que 67 países quedarán representados en la gran pantalla.

El Festival mostrará las nuevas producciones en secciones divididas por temáticas, dedicadas al amor, al debate, a las risas, al terror, culto, animación, viaje y familia a fin de proporcionar una guía para la audiencia.

También habrá diversas charlas en las que los espectadores tendrán la oportunidad de departir sobre algunas de las cintas con artistas, actores, directores y escritores como Julian Rosefeldt y Cate Blanchett, David Fincher, Demis Hassabis, Nitin Sawhney, Johan Knattrup Jensen, Ian McEwarn y Takashi Miike.

En la presentación del festival en la sala de cines Odeon, en el centro de Londres, Nevill destacó que el certamen "da la bienvenida a la diversidad de culturas y de voces nuevas".

También la directora del Festival, Clare Stewart, recordó que en estos "tiempos tumultuosos a nivel global", los cineastas de todas las nacionalidades "sienten una urgente necesidad de contar historias y tienen más razones que nunca para reinventar la realidad".

La nueva edición acogerá la "premiere" europea de la cinta "Breathe", que supone el debut como director de Andy Serkis, el 4 de octubre, con un reparto que cuenta con las interpretaciones de Andrew Garfield y Claire Foy.

Según señaló la organización, el certamen se clausurará con la película "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", el 15 de octubre.

Otras películas que conforman algunos de los "platos fuertes" son "La batalla de los sexos", que se estrenará a nivel europeo y que contará con la oscarizada Emma Stone como la tenista Billie Jean King.

También destacan "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino, que regresa al certamen con la adaptación de la novela de André Aciman; el filme "Downsizing", una cinta satírica de Alexander Payne, que toca temas como la inmigración, el cambio climático y la movilidad.

Otro estreno europeo destacado fue "Film Stars Don't die in Liverpool", con Annette Bening y Jamie Bell entre el reparto.