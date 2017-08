U2 anticipa su próximo disco, 'Songs of Experience', estrenando dos canciones

Prácticamente tres años después de 'Songs of Innocence', lanzado en septiembre de 2014, ya casi llega 'Songs of Experience', el nuevo disco de estudio de U2, tras unos días de insistentes y crecientes rumores.

'The Blackout' es el primer avance de su nuevo disco de estudio, 'Songs of Experience', pero no es su primer single oficial, pues ese honor recae sobre 'You're the best thing about me', que U2 estrenará el 6 de septiembre.

Es decir, dos nuevas canciones de su próximo disco en una semana. Primero 'The Blackout' y después 'You're the best thing about me'. El disco en completo no tiene fecha pero se anunciarán más detalles también el 6 de septiembre.

Mientras tanto, la banda se prepara para proseguir con la gira 30 aniversario de 'The Joshua Tree', que inicia nuevo tramo norteamericano este 3 de septiembre en Detroit.