Hombres G y Taburete, unidos por algo más que una gira y un público "pijo"

"Cero tristeza" y mucho "buen rollo" serán los ingredientes principales de la gira conjunta de Hombres G y Taburete. Una "gran fiesta" que, desde el 9 de septiembre comenzará en Valencia y unirá a varias generaciones ante dos bandas que comparten mucho más que un público catalogado a veces como "pijo".

"Creemos que, tanto el público de Taburete como el de Hombres G, puede convivir muy bien en un concierto de gente joven, sana y con ganas de divertirse y pensamos que unir a los dos públicos puede ser una fiesta divertida y muy especial", señala a EFE David Summers (Madrid, 1964), vocalista de Hombres G.

Para Willy Bárcenas, cantante de Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, la gira conjunta -con el nombre "#DevuélvemeMiJoda"- es también una oportunidad para "unir distintas generaciones", y para desprenderse de algunas "etiquetas" que, saben que se le atribuyen a los seguidores de ambas bandas.

"Me sigue chocando que todavía estén diciendo que si le gustamos a los pijos. Pues tío, ojalá les gustemos para siempre. Todos son bienvenidos", asegura Summers, que, sin embargo, es consciente de que Hombres G gustaba mucho "a los niños pijos de los 80". "Pero nosotros nunca lo fuimos", advierte.

"¿Qué es pijo, ponerse una camisa y unos zapatos?", se pregunta el joven cantante de Taburete, que coincide con el resto de músicos en el rechazo a ese tipo de etiquetas.

En su caso, además, ha tenido que lidiar con otra marca, la de "hijo de", de la que, revela, "es complicado desprenderse".

"No sé si ya me la he quitado, pero para la gente que escucha Taburete desde luego sí, para el 'hater' que está encerrado en su casa escribiendo tonterías en Twitter no".

Aunque, precisa, "la gente que escucha taburete no habla de eso; le da igual si el tío del guitarrista es profesor o es mecánico". "Es que, ¿qué importa? Estamos haciendo música y cada uno tiene su árbol genealógico que va independiente de las canciones y de todo", recalca.

"Tenemos un millón de oyentes y parece como que es el grupo del hijo de", subraya Antón Carreño -guitarra de Taburete-, que incide en los logros de su banda, que recaló el pasado 16 de marzo en el WiZink Center con un concierto ante 14.000 personas cuando solo cuentan con dos discos en el mercado: "Tres tequilas" (2015) y "Dr. Charas" (2016).

Ahora, les espera vivir una experiencia que Bárcenas califica como "un sueño", tocar junto a Hombres G en una gira que tiene marcadas de momento otras tres fechas: 30 de septiembre (Sevilla), 6 de octubre (Barcelona) y 14 de octubre (Granada).

Despues llegará con seguridad la esperada cita con el público de la capital: "En diciembre a Madrid, no sabemos aún qué día pero será por ahí", desvela el vocalista de Taburete.

Tampoco saben bien, ni los unos ni los otros, cómo surgió todo, pero coinciden en que ambas bandas tienen mucho en común, pese a que el estilo de música es, dicen los dos cantantes, "muy distinto".

"Taburete hace algo que Hombres G ha hecho toda la vida y es que han cantado siempre "a su entorno más cercano y que han intentado "no parecerse a nadie", dice Summers, quien no cree que se trate de un relevo generacional".

"A veces se dice que son los sucesores de los Hombres G, como si nosotros nos fuéramos a ir. No, no nos vamos, estaremos dando el coñazo todo lo que podamos", añade el vocalista de la banda que hizo famoso el tema "Sufre mamón...", una de las canciones que formarán parte del "buen repertorio" de esta gira, según Rafa Gutiérrez, primera guitarra de Hombres G.

Y en cuanto a la eterna pregunta de que por qué no hacen canciones de protesta, de temas sociales, Summers dice: "Por favor, ya hay otros haciéndolo. Por lo menos los Hombres G tenemos clarísimo que lo que tenemos que hacer es transmitir buen rollo a la gente".

Una idea que comparte Taburete, quienes buscan "pura diversión".