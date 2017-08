Rozalén lanzará su nuevo disco "Cuando el río suena..." el 15 de septiembre

La cantante Rozalén lanzará su tercer álbum titulado "Cuando el río suena..." el próximo 15 de septiembre, un trabajo que la albaceteña describe como "el más íntimo" que ha hecho y en el que explora su historia y la de su familia.

Tras el lanzamiento de sus dos primeros discos "Con derecho a..." y "Quién me ha visto...", la artista presenta once temas "muy personales" que componen un álbum "heterogéneo" que mezcla tanto el folclore de Violeta Parra como el ritmo del "drum and bass", informa la discográfica Sony Music en una nota.

"Es energía, rabia, orgullo, dolor. Son ganas de contarle al mundo de dónde vengo y qué me enseñan los días", dice la cantante sobre el álbum que describe como "el secreto" de sus raíces y del que ya se puede escuchar un primer sencillo titulado "Girasoles".

La cantante llevará este disco por España en una gira de presentación que comenzará el 2 de noviembre en Murcia y que pasará por ciudades como Madrid, Valladolid, Albacete, Alicante, Barcelona, Valencia y Zaragoza.